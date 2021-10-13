Глава ЛНР заявил о бессмысленности переговоров с Украиной в Минском формате

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник счел бесполезными переговоры с Украиной по Донбассу в Минском формате. Его слова приводит агентство «Луганскинформцентр».

«Сегодня Киев в очередной раз показал свое "желание" и "стремление" к мирному урегулированию конфликта на Донбассе и реализации Минских соглашений – правительство Украины дважды нарушило Минские договоренности», — подчеркнул Пасечник.

Материалы по теме «Должны быть нормальные, человеческие отношения» Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой

По его словам, украинская сторона атаковала офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), который обеспечивал контроль за соблюдением перемирия в районе пропускного пункта «Первомайск-Золотое». Глава республики добавил, что военнослужащий был взят в плен безоружным, а несколькими часами ранее был открыт огонь по школе в поселке Золотое-5, обошлось без жертв, поскольку ученики ушли на осенние каникулы.

Пасечник подчеркнул, что подобными действиями Украина ставит под угрозу мирный диалог в Минском формате. Он потребовал освободить представителя ЛНР, а также обратился к международным организациям, в том числе ОБСЕ, с просьбой оказать давление на Киев.

Ранее бывший командующий Внутренними войсками Украины, генерал армии Александр Кихтенко предрек Украине разгром в случае военной операции в Донбассе. По его словам, для урегулирования конфликта киевским властям следует пойти на определенные уступки.

