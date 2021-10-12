Политолог предрек возращение Украины к России

Политолог Бортник считает, что Украина вернется к России в случае ухода Запада

Западные партнеры могут покинуть Украину, что приведет к восстановлению экономических связей республики с Россией. Об этом заявил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш».

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой Минские недоговоренности Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию

По его словам, к такому исходу могут привести договоренности России и США, которым очень важна позиция Кремля по ключевым вопросам мировой политики.

«Мы увидим постепенную эвакуацию западных партнеров с территории Украины», — предрек Бортник уход Запада из республики и ее возвращение к России. Политолог отметил, что это может произойти без формально озвученных соглашений российского и американского лидеров.

При этом, добавил эксперт, на территории Украины вновь начнут работать российские банки и энергетические компании. Экономическое взаимодействие, по мнению эксперта, приведет к формированию нового, пророссийского, парламента, который будет настроен урегулировать конфликт в Донбассе путем реализации Минских соглашений.

11 октября президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что украинские власти регулярно уклоняются от соблюдения Минских соглашений, а также не выполняют договоренности саммитов, прошедших в «нормандском формате».

Ранее политику Киева в своей статье оценил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, переговоры с Украиной бессмысленны, поскольку у власти в Киеве находятся невежественные и необязательные люди.