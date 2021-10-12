Украина и ЕС решили назвать Россию стороной конфликта в Донбассе

Зеленский: Украина и ЕС примут заявление об ответственности РФ за конфликт в Донбассе

Украина и Евросоюз (ЕС) решили в совместном заявлении назвать Россию стороной конфликта в Донбассе. Об этом во вторник, 12 октября, сообщил президент республики Владимир Зеленский, передает «Интерфакс — Украина».

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Зеленский заявил, что одной из ключевых тем открывшегося в Киеве саммита Украина — ЕС стала «координация шагов для достижения мира» в Донбассе. Он напомнил, что накануне, 11 октября, разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе полной мерой лежит на РФ, которая, несомненно, является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении», — сказал Зеленский на брифинге.

В 23-м саммите Украина — ЕС участвуют президенты Европейского совета Шарль Мишель и Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Стороны уже подписали соглашение об общем авиапространстве.

11 октября лидеры Украины, Германии и Франции в формате видеозвонка обсудили подготовку к саммиту «нормандской четверки», в которую также входит Россия. Позже Париж сообщил, что главы всех четырех стран договорились организовать встречу министров иностранных дел в ближайшие недели.