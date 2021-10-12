В Киеве начался саммит Украина — ЕС

В Киеве стартовал 23-й саммит Украина — ЕС. Об сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

Мероприятие началось с заседания, на котором присутствовали глава республики Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Планируется, что в рамках саммита стороны подпишут ряд соглашений между Украиной и Европейским союзом, а также выступят с совместным заявлением.

Ранее в СМИ сообщалось, что важной темой для обсуждения на саммите Украина — ЕС станет вопрос поставок газа Киеву. По данным источника в Брюсселе, в Евросоюзе рассматривают возможность их увеличения в случае необходимости.