Россия договорилась с Венгрией о многолетних поставках газа в обход Украины

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Будапеште подписали новый контракт на поставку газа до конца 2036 года, пишет РИА Новости.

Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиардов кубометров газа в год в течение 15 лет, при этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию, а миллиард — через Австрию. Соглашение должно вступить в силу 1 октября. Оно предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Венгрия по итогам прошлого года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. Это второй по величине показатель за 12 лет. В МИД Украины уже осудили договоренности между странами по поводу многолетних поставок газа в обход Украины.

В ведомстве заявили, что «удивлены и разочарованы решением Венгрии». «Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинского-венгерским отношениям», — отметили в украинском МИД.

Там добавили, что Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через газотранспортную систему Украины, которая позволяет «кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы». Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию с просьбой дать оценку новому контракту, который, по мнению МИД, «будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы».