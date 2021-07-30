Россия начала переговоры по транзиту газа в обход Украины

Россия начала переговоры с Турцией о долгосрочном транзите газа, сообщил вице-премьер Александр Новак, которого цитирует ТАСС. Таким образом, речь идет о возможностях для экспорта российского газа в обход Украины.

По словам Новака, вопросы, которые есть у российской «Газпром экспорт» и турецкой Botas, обсуждала рабочая группа в рамках смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии. Он не раскрыл подробности соглашения.

Сейчас Россия поставляет газ в Турцию по «Голубому потоку» и «Турецкому потоку», пролегающему через Черное море, причем последний служит не только для импорта в саму страну, но и для транзита в Европу. Суммарная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 миллиарда кубометров. Поставки начались в январе 2020 года, с начала этого года газ поставляется в Сербию и Боснию и Герцеговину.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Искусственное мясо захватывает мир. Почему Россия оказалась к этому не готова?

В начале июня о поставках через «Турецкий поток» договорилась с Россией и Венгрия, которая раньше могла импортировать газ только через территорию Украины. Однако теперь станет возможным и турецкий транзит — в июле были завершены работы на участке газопровода, соединившем Венгрию и Сербию, поставки должны начаться с 1 октября. В будущем газ из «Турецкого потока» должен дойти и до Австрии.

На Украине уже заявили, что от Евросоюза необходимо добиваться «компенсации» убытков, которые она потерпит из-за «Турецкого потока». Еще одним путем для транзита российского газа вскоре должен стать идущий в Германию «Северный поток-2», который практически полностью готов. Завершению этого проекта препятствовали США, однако в июле Вашингтон договорился с Берлином о сделке по газопроводу, которая позволит ввести его в эксплуатацию.

При этом условия сделки предполагают, что Германии придется добиваться продолжения транзита российского газа через Украину. В «Газпроме» заявили, что возможно и увеличение поставок, однако это должно обсуждаться на рыночных основаниях при заключении следующего контракта. Нынешний истекает в 2024 году. В июле текущего года компания в очередной раз отказалась бронировать на август дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину.