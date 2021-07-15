На Украине потребовали компенсацию за «Турецкий поток»

Директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук заявила, что Украина должна вести переговоры с Евросоюзом (ЕС) о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока». Об этом она написала в своей статье для «Укринформ».

Ищук напомнила, что завершилось строительство интерконнектора на сербско-венгерской границе, благодаря которому Венгрия сможет получать российский газ через Сербию и Болгарию в обход Украины — через «Турецкий поток».

По ее словам, для Украины это означает потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита газа в год. «В деньгах это ориентировочно будет "стоить" Украине 450 миллионов долларов», — отметила она.

Материалы по теме Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

В настоящее время на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию, добавила Ищук. Она пришла к выводу, что, судя по динамике объемов транзита, украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал — Европа», «Северный поток-1» и «Турецкий поток» будет выполнять функцию «балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов».

Ищук отметила, что в ЕС должны обсудить «компенсацию за потери транзита по южному направлению». Она добавила, что «потери» Киеву наносятся Болгарией, Венгрией и Сербией.

В июне сообщалось, что Венгрия подписала с «Газпромом» 15-летний контракт на поставку российского газа. Ранее маршрут в страну мог пролегать только через Украину, но с октября, когда будет запущен участок в Сербии, появится возможность поставок по «Турецкому потоку».

Между тем «Газпром» отказывается увеличивать поставки по украинской газотранспортной системе и бронировать дополнительные мощности. Свою позицию российская компания не меняет, несмотря на рекордные рост цен на газ в Европе и дефицит топлива.