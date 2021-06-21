«Газпром» отказался увеличить прокачку газа через Украину

В июле «Газпром» забронировал дополнительно 15 миллионов кубометров в сутки для прокачки газа через территорию Украины европейским потребителям. Об этом свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP, на которые ссылается РИА Новости.

Столько же российская компания бронировала в июне, в феврале, марте и апреле — тогда речь шла о 14,2 миллиона кубометров в сутки, и только в январе было 41,2 миллиона.

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Таким образом, «Газпром» вновь, несмотря на рост спроса на топливо в Европе, отказался увеличить транзит в этом направлении. В апреле такое решение предлагал ему глава газотранспортной системы Украины Сергей Макогон, но соответствующего обращения не поступило.

Ранее стало известно, что цены на газ на спотовом рынке в Европе из-за жары достигли 363 долларов за тысячу кубометров — рекорд с начала марта 2018 года. Большие объемы топлива тратятся на работу кондиционеров, из-за чего закачка в подземные газохранилища по-прежнему существенно отстает от графика.

Ситуация с высокими ценами на газ наблюдалась на европейском рынке только в 2011-2014 годах. Тогда причиной были высокие цены на нефть, стабильно превышавшие 100 долларов за баррель. На этот раз серьезной проблемой оказалась нехватка сжиженного природного газа (СПГ). Рост цен на азиатских рынках заставил поставщиков перенаправить газовозы туда, что привело к нехватке топлива в Европе.