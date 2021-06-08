Экономика
 
Последние новости
Возле школы в Волгоградской области обстреляли подростков
Лукашенко увеличил сроки за митинги и экстремизм
Дзюба вошел в число лучших футболистов чемпионата Европы благодаря «силе быка»
Российский урожай пшеницы оказался под угрозой
Ведущий кулинарного шоу добавил необычный ингредиент и был признан мерзким
Роструд напомнил о длинных выходных в июне
Байдена призвали «пойти на торг» с Путиным
Новости о хакерах обрушили курс биткоина
Илья Авербух резко высказался о разнице в возрасте со звездой «Папиных дочек»
Главные особенности iPhone 13 подтверждены
Новости партнеров
Прослушать новость

Европе стало не хватать газа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Цены на газ в Европе остаются на рекордно высоких за последние годы уровнях, хотя обычно летом они падают. Поводом стала нехватка топлива и невозможность конкуренции со стороны угля, пишет «Коммерсантъ».

Спотовые цены на крупнейшем хабе TTF весь май стабильно превышали 300 долларов за тысячу кубометров и летом не отступили от максимумов. В понедельник, 7 июня, июльский фьючерс достиг 349 долларов за тысячу кубометров.

На европейском газовом рынке такая ситуация наблюдалась только в 2011-2014 годах. Но тогда она была связана с высокими ценами на нефть — стабильно выше 100 долларов за баррель.

Проблемы возникли из-за ограничения предложения со стороны Норвегии и России — основных поставщиков газа. В Норвегии начались профилактические работы на инфраструктуре по добыче, а «Газпром» принципиально отказывается увеличивать поставки. Транзит через Украину зафиксирован контрактом, и выкупать дополнительные мощности компания не хочет.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ), который выручал Западную Европу в прошлые годы, на этот раз вынужденно сокращен. В мае поставки снизились на 29 процентов (семь миллионов тонн), поскольку газовозы из-за более высокой премии направляются на азиатские рынки.

По оценке Vygon Consulting, с января по май Европа купила 37 миллионов тонн СПГ, 23 процента мирового производства. Год назад было 45 миллионов тонн и 29 процентов. Топливо перехватил, к примеру, Китай, который импортировал более семи миллионов тонн СПГ, что стало рекордом для этого времени года. Аналитики ожидают, что до конца года картина не изменится.

Между тем поставки угля, который обычно заменяет газ в энергетике, не увеличиваются. Во-первых, он сам подорожал (более 160 процентов за год), а во вторых, в Европе резко увеличили сборы за его использование.

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) президент России Владимир Путин заявил, что первая нитка «Северного потока-2» достроена, а вторую закончат через полтора-два месяца. При введении ее в эксплуатацию осенью, «Газпром» сможет избежать увеличения транзита через Украину. Однако постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов не исключает, что даже после запуска США и ЕС продолжат создавать газопроводу проблемы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Газ в Европе не подешевел к лету
Россия приготовилась к проблемам после запуска «Северного потока-2»
Участник «Северного потока-2» удивился завершению укладки первой нитки
Завершена первая нитка «Северного потока-2»
Другие материалы рубрики
Экономика00:0124 апреля

На вес золота

Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
09:00 7 июня

В мобильном приложении «Альфа-Капитал» доступны новые опции

07:23 6 июня

Россиянам назвали лучшие валюты для хранения денег

06:19 6 июня

Илону Маску объявили войну из-за влияния на биткоин

Экономика00:01 7 мая

Дорога молодых.

Безработица во всем мире бьет по молодежи. Как с ней справляется Россия?
03:11 6 июня

Первая в мире страна захотела сделать биткоин легальным платежным средством

01:54 6 июня

Кудрин предрек раздачу денег просто так во всех странах мира

23:39 5 июня

Внешний долг России снизился до 80 миллиардов долларов

Экономика00:01 2 апреля

Советский подход

Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
19:09 5 июня

Белоусов снова раскритиковал российских металлургов фразой «устроили вопли»

18:30 5 июня

Страны G7 утвердили размер минимального налога для корпораций

18:02 5 июня

Белоусов заявил об ускоренном восстановлении экономики России

Россия
«Люди рванули на улицы»
История российских бегунов, которые пережили развал СССР и лихие 90-е, но не сдались
«Страх не дает покоя».
Как россияне живут в ожидании неизлечимых болезней, которые уже губят их родных
Все материалы
Мир
Россия перечислила нарушения ракетного договора со стороны США и Запада
Задержаны готовившие новые теракты члены «Аль-Каиды»
«Эти люди чужды и опасны».
Германия приняла миллионы мигрантов и беженцев. Как они меняют страну и немцев?
Суд по делу MH17 не получит от США спутниковые снимки
Уравнение безопасности.
Сергей Рябков — о том, как встреча Путина и Байдена поможет разрешить противоречия России и США
Россию обвинили в дискредитации НАТО из-за снятия пьяных солдат с поезда
«Для Москвы это стало сюрпризом».
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
Все материалы
Бывший СССР
Кредиты, оружие, Шелковый путь.
Как Китай становится незаменимым партнером Белоруссии?
Триумф патриотизма.
На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия?
Пекинская удавка.
Китай вкладывает в Таджикистан большие деньги. Чем республика будет отдавать долги?
«Он невероятно умелый манипулятор».
Как Россия может воспользоваться окончательным разрывом Лукашенко с Западом?
Все материалы
Экономика
Имущество беглого российского банкира оценили
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
«Каждый третий кофе — из "Макдоналдс"»
Генеральный директор сети в России рассказал о предпочтениях россиян в еде
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России
Кирилл Каем«Возврата к прошлому нет»
Старший вице-президент по инновациям «Сколково» рассказал о поддержке бизнеса
Мошенники разлюбили представляться службой безопасности банков
Заботу о здоровье предложили контролировать
За легкомыслие в этом вопросе предложено ввести ответственность
Все материалы
Силовые структуры
Бастрыкин заинтересовался арестом и делом застрелившего россиянина полицейского
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
Приговоренный к 24 годам за расстрел сослуживцев Шамсутдинов попал на зону
Заведено новое дело после инцидента со случайным убийством россиянина в Мошково
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В МВД прокомментировали обращение жены инспектора ДПС к Путину из-за угроз
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Боец вспомнил о победе в уличной драке вместе с футболистом сборной России
Хоккеисты сборной России«Это фантастическое позорище»
Сборная России по хоккею проиграла канадцам и вылетела с чемпионата мира
Бывшего шефа полиции приговорили к 2170 годам за заговор против «Фенербахче»
«Он разрушил свою жизнь».
Нападающего сборной СССР называли самым хитрым хоккеистом мира. Почему он умер в нищете?
Задержанной в Париже российской теннисистке разрешили покинуть Францию
«Это будет катастрофа».
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Сборная Бразилии по футболу отказалась участвовать в Кубке Америки
Все материалы
Культура
Певица Гречка совершила каминг-аут
«За обедом было очень много вина»
Как музыканты Pink Floyd создали новый звук и изменили мир музыки
Герой фильмов Marvel Локи оказался гендерфлюидом
RosaliaГлавная музыка месяца:
берлинские неформалы, украинская дива и дочь Уилла Смита
Шинейд О'Коннор заявила об уходе из музыки
Главные кинопремьеры лета:
«Черная вдова», «Отряд самоубийц», Pixar и Питер Джексон
Моргенштерна признали виновным в пропаганде наркотиков.
Дорогой спорткар, кинжал в сумке и шоу: как судили рэпера
Все материалы
Интернет и СМИ
Участница ПМЭФ потребовала от Собчак 50 миллионов рублей за образ эскортницы
«Я вас уничтожу»
 
Автограф Дурова выставили на продажу за 20 миллионов рублей
«Люди платят за это такие деньги?»
На OnlyFans обнаружили детскую порнографию. Почему с этим никто не борется?
В работе Mail.Ru произошел сбой
С чистыми руками
 
Ведущий Первого канала рассказал о взаимоотношениях с пасынком
Все материалы
Ценности
Моргенштерн приехал в суд на спорткаре за 15 миллионов рублей
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Морившая себя голодом» ради худобы тренер раскрыла секрет стройности без диет
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
55-летняя модель раскрыла секрет своей стройности без спортзала
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Эксперты раскрыли любимое нижнее белье мужчин
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Женщина похудела на 44 килограмма и впервые смогла забеременеть
Голландец Шульц перед судом, 1935 годСокровища бутлегера.
Самый богатый гангстер Нью-Йорка перед смертью закопал миллионы долларов. Их ищут до сих пор
Заглядывавшего под юбки пассажира трамвая сдали в полицию
Таинственная субстанция.
«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Женщина выиграла больше миллиарда рублей в лотерею и разочаровалась
«За первый год мы поправились на 25 килограммов».
История россиянки, которая уехала в ОАЭ и вернулась на родину
201-килограммовый мужчина похудел на 95 килограммов и раскрыл секрет успеха
Все материалы
Kia Sportage сменил поколение и радикально преобразился
В топ-13 популярных кроссоверов России сменился лидер
На какие модели россияне пересели в мае 2021 года
Единственную в мире Alfa Romeo Vittoria продадут с аукциона
Удивительные автомобили Бразилии: вы о них не знали
Bianco, Farus и другие спорткары страны уличных банд и футбола
Tesla отказалась от самой дальнобойной версии Model S
Видео: кладбище гоночных машин
Блогеры нашли в Подмосковье таинственное поле с машинами на миллионы долларов
Mazda полностью локализует производство двигателей и машин в России
Все материалы
Дом
Министр назвал «выстраданным» решение Путина о продлении льготной ипотеки
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Морской бой.
Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы