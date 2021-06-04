Участник «Северного потока-2» удивился завершению укладки первой нитки

Глава австрийской компании OMV AG Райнер Зеле удивился завершению укладки первой нитки газопровода. Как сообщает РБК, руководитель компании-участника проекта ожидал этого «чуть позже».

«Это было хорошим сюрпризом для всех нас, и я счастлив, что команда "Северного потока-2" так профессионально реализует проект», — поделился он во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Зеле также отметил, что количество миль, которые прокладываются ежедневно, зависит от погодных условий.

Ранее президент России Владимир Путин объявил об успешной укладке труб первой нитки газопровода «Северный поток-2». Лидер государства отметил, что в настоящее время продолжаются работы по строительству второй нитки.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Изначально запуск был запланирован на конец 2019 года, однако из-за американских санкций срок запуска пришлось откладывать несколько раз. По словам вице-премьера Александра Новака, всего осталось достроить участок длиной 100 километров.