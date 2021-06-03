Названа длина недостроенного участка «Северного потока-2»

В газопроводе «Северный поток-2» осталось достроить участок длиной в 100 километров, сказал вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что российские власти надеются, что строительство завершится до конца текущего года. При этом точных сроков вице-премьер озвучивать не стал.

Ранее Новак говорил, что «Северный поток-2» будет завершен, потому что это «сугубо коммерческий проект». Раскрывая главную причину достройки газопровода, вице-премьер напомнил, что проект реализует не только российская сторона, но и консорциум крупнейших европейских компаний.

В середине мая генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе назвал длину недостроенного участка «Северного потока-2». По его словам, осталось достроить еще 80 километров. Он уверен, что проект будет закончен, но не стал прогнозировать сроки его завершения.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Его планировали запустить в конце 2019 года, но из-за американских санкций срок запуска пришлось откладывать несколько раз.

В начале июня 2021 года президент Украины Владимир Зеленский сказал, что после запуска газопровода страна будет терять по три миллиарда долларов каждый год в случае прекращения транзита газа. По словам Зеленского, препятствовать завершению проекта могут только США.