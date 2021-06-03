Эксперты из Германии и США обсудили «Северный поток-2»

Эксперты из США и Германии обсудили беспокойство Вашингтона в отношении строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Правительственные эксперты с обеих сторон обсудили трубопровод "Северный поток-2" и обеспокоенности по поводу рисков, которыми он угрожает украинской и европейской энергобезопасности», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. По его словам, ограничения против проекта могут быть контрпродуктивными для отношений с Европой.

Кремль в свою очередь обещал сохранить транзит газа через Украину после завершения срока действия нынешнего пятилетнего соглашения.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Его планировали запустить в конце 2019 года, но из-за американских санкций срок запуска пришлось откладывать несколько раз.