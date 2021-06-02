Германия ответила на заявление России о сохранении транзита газа через Украину

В МИД Германии ответили на заявление России о сохранении транзита газа через Украину, сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства вспомнил слова официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта: «Для федерального правительства было и остается всегда самым важным, чтобы Украина, также с "Северным потоком-2", оставалась страной-транзитером».

В ведомстве добавили, что новый договор России и Украины о транзите «стал важным сигналом для обеспечения европейской безопасности в газообеспечении».

Ранее Кремль пообещал сохранить транзит газа через Украину после завершения срока действия нынешнего пятилетнего соглашения. «Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Договор о транзите российского газа через Украину был заключен в конце 2019 года между «Газпромом» и специально созданным для этого оператором украинской газо-транспортной системы (ГТС), который взял на себя часть прежних функций госкомпании «Нафтогаз Украины».

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Его планировали запустить в конце 2019 года, но из-за американских санкций срок запуска пришлось откладывать несколько раз.