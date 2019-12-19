Путин ответил на вопрос о «газовой войне» с Украиной

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о транзите газа через Украину и переговоров о контракте. Он указал, что Москва не заинтересована в «газовой войне», хочет продолжать поставки газа по украинскому маршруту и договориться на таких условиях, чтобы Киев был доволен. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По его словам, строительство новых газопроводов не влияет на желание России сохранить украинский транзит, но главным вопросом остаются сроки контракта и объемы поставок. Путин подчеркнул, что краткосрочное соглашение не означает желание Москвы прекратить поставки сразу после того, как оно истечет.

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«Это удобный маршрут. Украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю и для нас дороже. Но все-таки в Центральную и Южную Европу это тоже маршрут отработанный, хороший», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что Россия готова поставлять газ и на Украину со скидкой 25 процентов. Из-за этого для конечного потребителя в республике стоимость газа можно было бы снизить, а не повышать, «как запланировано с 1 января 2020 года». Путин заметил, что с этого момента средняя стоимость газа для всех потребителей на Украине превысит 300 долларов за тысячу кубометров.

Также президент России ответил на вопрос украинского журналиста о долге в три миллиарда долларов, который возник после решения Стокгольмского арбитража.

«Решение есть суда, это правда, и мы должны из этого исходить. Мы будем исходить из этого и будем искать приемлемое для всех решение», — заметил Путин, подчеркнув при этом, что считает вердикт сомнительным. В том числе его удивил пункт, связанный с тяжелым экономическим положением Украины. Кроме того, российский лидер напомнил о долге Украины на те же три миллиарда долларов, по которому есть решение Лондонского суда.

Позднее 19 декабря в Берлине должен пройти очередной раунд трехсторонних консультаций по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года. В последний раз стороны встречались в октябре. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев оценил вероятность подписания контракта до конца года как «близкую к нулю». К перебоям в поставках по этому маршруту готовятся в Словакии и Молдавии.

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