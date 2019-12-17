В Европе приготовились к остановке транзита российского газа через Украину

Словакия приготовилась к возможной остановке транзита российского газа через Украину и закачала в свои хранилища топливо, запасов которого хватит на три месяца. Об этом сообщает издание SME со ссылкой на заявление министра экономики страны Петера Жиги.

В Минэкономики Словакии заявили, что запасов газа хватит для того, чтобы обеспечить бесперебойные поставки как частным потребителям, так и промышленным предприятиям страны в течение отопительного сезона. По словам Жиги, в случае если газовый кризис 2009 года повторится, и Словакия останется без поставок топлива, она сможет получать сырье по альтернативным маршрутам из Западной Европы.

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Ранее Жига заявлял, что остановка поставок российского газа через Украину выглядит вполне возможной. При этом министр выразил уверенность, что в настоящее время ситуация в отношениях Москвы и Киева ближе к кризису, чем к успешному разрешению.

Действующий десятилетний контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, и стороны пока не согласовали свои позиции по продолжению сотрудничества. Украинская сторона настаивает на новом долгосрочном соглашении с гарантированными объемами поставок, в российская — на однолетнем договоре. Кроме того, Москва отказывается платить штраф почти в три миллиарда долларов «Нафтогазу», возникший после решения Стокгольмского арбитражного суда. Закупку российского газа напрямую Украина остановила еще в 2016 году.

Газовый конфликт 2009 года начался 1 января после того, как Россия ограничивала поставки сырья на Украину на фоне отсутствия прогресса в переговорах о цене на газ. К 7 января транзит газа через Украину был полностью остановлен. Газовый конфликт России и Украины завершился только 20 января 2009 возобновлением поставок после того, как Россия и Украина подписали новый контракт. Тогда Словакия оставалась без российского сырья на две недели.

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