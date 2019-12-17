В Европе приготовились к остановке транзита российского газа через Украину

Словакия приготовилась к возможной остановке транзита российского газа через Украину и закачала в свои хранилища топливо, запасов которого хватит на три месяца. Об этом сообщает издание SME со ссылкой на заявление министра экономики страны Петера Жиги.
В Минэкономики Словакии заявили, что запасов газа хватит для того, чтобы обеспечить бесперебойные поставки как частным потребителям, так и промышленным предприятиям страны в течение отопительного сезона. По словам Жиги, в случае если газовый кризис 2009 года повторится, и Словакия останется без поставок топлива, она сможет получать сырье по альтернативным маршрутам из Западной Европы.
Ранее Жига заявлял, что остановка поставок российского газа через Украину выглядит вполне возможной. При этом министр выразил уверенность, что в настоящее время ситуация в отношениях Москвы и Киева ближе к кризису, чем к успешному разрешению.
Действующий десятилетний контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, и стороны пока не согласовали свои позиции по продолжению сотрудничества. Украинская сторона настаивает на новом долгосрочном соглашении с гарантированными объемами поставок, в российская — на однолетнем договоре. Кроме того, Москва отказывается платить штраф почти в три миллиарда долларов «Нафтогазу», возникший после решения Стокгольмского арбитражного суда. Закупку российского газа напрямую Украина остановила еще в 2016 году.
Газовый конфликт 2009 года начался 1 января после того, как Россия ограничивала поставки сырья на Украину на фоне отсутствия прогресса в переговорах о цене на газ. К 7 января транзит газа через Украину был полностью остановлен. Газовый конфликт России и Украины завершился только 20 января 2009 возобновлением поставок после того, как Россия и Украина подписали новый контракт. Тогда Словакия оставалась без российского сырья на две недели.