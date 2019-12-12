Европа даст Молдавии денег на отказ от российского газа

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) даст денег Молдавии на случай, если той придется закупать газ у «Нафтогаза Украины», передает «Интерфакс».

Соглашение о кредите подписали премьер Молдавии Ион Кику и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Вариант с Украиной останется единственным, если республике придется пойти на отказ от российского газа, то есть Москва и Киев не договорятся о транзите, а получать газ от «Газпрома» реверсом через Трансбалканский газопровод будет невозможно из-за технических сложностей.

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Полученные деньги «Нафтогаз» потратит на закупки 0,4 миллиарда кубометров газа на открытых тендерах в Европе. Их поставят молдавскому государственному энергоимпортеру «Энергоком». Кредит даст Молдавии отсрочку в 180 дней, чтобы «Молдовагаз» успел собрать задолженности клиентов и оплатить счета.

Кику заявил, что удовлетворен подписанным соглашением, но выразил надежду, что Россия и Украина сумеют договориться, потому что в этом случае Молдавия продолжит получать более дешевый газ по традиционному маршруту. Для одобрения кредита Кишинев согласился провести реформу газового сектора. В том числе разработать планы по либерализации рынка газа и диверсификации поставок.

Нынешний контракт по газу России и Молдавии истекает в конце 2019 года. В Кишиневе намерены продлить соглашение, но только после согласования поставок в обход Украины.

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