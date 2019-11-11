Молдавия посомневалась и решила продлить контракт с Россией по газу

Молдавия продлит на три года контракт о поставке газа с российским «Газпромом». Об этом говорится в сообщении, которое президент республики Игорь Додон опубликовал на своей странице в Facebook.

Документы пока не подписаны: они находятся в стадии согласования. По условиям соглашения поставки могут осуществляться по трем альтернативным направлениям: через границу России и Украины, через Румынию, а также через трансбалканский коридор.

Материалы по теме На газах Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого

В начале сентября Додон говорил о том, что цена на российский газ для Кишинева снизится с 1 октября. По его словам, с нынешних 235 долларов она уменьшится на 10-15 долларов за тысячу кубометров.

Нынешний контракт истекает в конце 2019 года. Власти республики не хотели перезаключать соглашение, ссылаясь на скорое открытие газопровода Кишинев — Унгены, который свяжет молдавскую газотранспортную систему с румынской и создаст альтернативный российскому маршрут.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!