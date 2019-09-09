В Молдавии рассказали об «ударе в спину» России после получения скидки на газ

После предоставления Молдавии скидки на газ Россия получила «удар в спину» от правительства этой страны. С таким заявлением на своей странице в Facebook выступил депутат молдавского парламента от партии социалистов Богдан Цырдя.

По его словам, получение газовой скидки является «очень серьезным успехом» президента страны Игоря Додона, а также «огромным жестом щедрости со стороны России». Цырдя также отмечает, что договоренности Додона с российским коллегой Владимиром Путиным позволят избежать роста цен на газ для населения.

При этом Цырдя осудил действия и заявления представителей власти Молдавии, которые последовали после переговоров Додона и Путина. В частности, он напомнил о словах главы комиссии по внешней политике Юрие Реницэ о действующей в Молдавии «оккупационной армии России». Также он раскритиковал сделанное молдавским МИД заявление о непризнании итогов выборов в Крыму и Севастополе.

«И вот так мы ведем себя с Россией с 2003 года. Она нам скидку на газ — мы ей удар в спину! Она нам недавно открыла рынок для 150 предприятий — мы ей сапогом по физиономии!» — пишет Цырдя.

Ранее в понедельник Игорь Додон заявил, что цена на российский газ для Кишинева снизится с 1 октября. По его словам, с нынешних 235 долларов она уменьшится на 10-15 долларов за тысячу кубометров. О снижении стоимости топлива Додон сообщал в субботу, 7 сентября, не уточняя деталей. Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи с Путиным.

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