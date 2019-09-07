Путин и Додон поговорили о газе

Президент России Владимир Путин обсудил со своим молдавским коллегой Игорем Додоном двусторонние отношения, в том числе газовый вопрос. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Эти переговоры близки к финализации, предлагаемые параметры в целом подходят», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в теме газа осталось согласовать заключительные нюансы на экспертном уровне.

Встреча лидеров двух стран прошла в субботу, 7 сентября, в Москве. В своем Facebook-аккаунте Додон сообщил, что в рамках встречи с Путиным договорился о снижении стоимости поставок газа в Молдавию с 1 октября.

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