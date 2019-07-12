Молдавия заступилась за транзит газа через Украину перед Россией

Президент Молдавии Игорь Додон намерен попросить у российских властей скидку на поставки газа для того, чтобы избежать повышения цен на топливо в своей стране. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эфир телеканала Moldova1.

Глава государства намерен получить скидку в ближайшие четыре-пять месяцев. Более того, молдавский президент выразил надежду на то, что российская сторона не откажется от транзита газа через территорию Украины в 2020 году, так как Молдавия получает газ из России именно через украинскую газотранспортную систему (ГТС).

Материалы по теме Подпольная империя На этом рынке одевалась вся Россия. Здесь жили тысячи нелегалов и поднималась экономика

Додон отметил, что альтернативный источник газа для Молдавии — это трубопровод Унгень Ч Кишинев, который планируется ввести в эксплуатацию только с 2021 года, при этом, скорее всего, по нему все равно будет поступать российский газ, который пустят в обход Украины. Президент отметил, что проблема для Молдавии очень серьезная и ее надо решать.

Действующий контракт на транзит газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Москва и Киев при посредничестве Брюсселя уже пытались начать переговоры о продлении соглашения, однако успехом они пока не увенчались. Россия последние годы ведет целенаправленную деятельность по отказу от украинского транзита, для этого госкомпания «Газпром» реализует масштабные проекты: «Северный поток-2», который свяжет Россию и Германию, а также «Турецкий поток», газ по которому сможет поступать в Южную Европу, в частности в Болгарию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!