«Нафтогаз» пригрозил России новым судом

Украинская компания «Нафтогаз» намерена в суде требовать компенсацию от «Газпрома» в случае, если транзит газа будет прекращен после 2019 года. Об этом исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко написал в своем Facebook.

Он подчеркнул, что Украина хотела бы сохранить транзит российского газа через свою территорию и намерена продолжить занимать «консолидированную с Европой конструктивную позицию» на переговорах о его продлении.

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Слова Витренко стали ответом на критику главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, опубликованную на сайте организации. В своем заявлении тот отметил, что «Нафтогаз», наконец, осознал важность сохранения транзита российского газа через украинскую территорию.

Он подчеркнул, что без этого украинская газотранспортная система (ГТС) может стать «грудой металлолома, музеем скудоумия и узколобости прозападно настроенной власти».

Действующий контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает в конце 2019 года. До этого Россия планирует запустить сразу два газопровода в обход украинской территории — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В Киеве опасаются, что это может сделать ГТС страны невостребованной. В Москве неоднократно заявляли, что допускают пролонгацию соглашения, однако для этого договор должен быть выгодным обеим сторонам.

Если соглашение не будет продлено, то после 2019 года Украина также может столкнуться с проблемами в работе ГТС. В подземных хранилищах помимо активного газа, используемого в период потребления, хранится буферный газ. Это минимальный необходимый технологический объем, не подлежащий отбору. Он находится в ПХГ для поддержания его бесперебойной работы.

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