Украинскому газопроводу предрекли судьбу «груды металлолома»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрек украинской газотранспортной системе (ГТС) судьбу металлолома с 2020 года. Такое заявление политик сделал в эфире программы на телеканале «112 Украина».

Он подчеркнул, что причина заключается в отсутствии договора с Россией. «Не подписан ключевой договор с Россией, без которого мы не существуем. Мы просто еще три миллиарда денег своих будем доплачивать», — сказал парламентарий и напомнил о заявлении главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что компании необходим, как минимум, один миллиард долларов дополнительно, чтобы закачать дополнительные объемы газа. По словам Рабиновича, эти расходы могут лечь на граждан Украины.

Депутат Рады добавил, что программа «2020», которая подразумевала рост собственной добычи газа на Украине до 20 миллиардов кубометров к следующему году, провалена.

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Ранее глава российского «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры с украинским «Нафтогазом» о новом контракте на прямые поставки газа Украине. Он добавил, что говорить о цене на газ пока рано, но уже сейчас ясно, что соглашение может снизить цену для конечного потребителя на Украине на четверть.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. В Киеве опасаются, что после запланированного «Газпромом» запуска газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» ГТС Украины окажется полностью невостребованной. Также Украина в случае прекращения транзита российского газа может столкнуться с проблемами в работе своей ГТС, поскольку в подземных хранилищах, помимо газа, который отбирается при эксплуатации в период потребления, также хранится буферный объем газа. Это минимальный необходимый технологический объем, который находится в хранилищах для поддержания бесперебойной работы и не подлежит отбору.

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