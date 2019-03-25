В Европе сочли незаменимым транзит газа через Украину

Газопровод «Северный поток-2» не сможет заменить транзит газа через Украину, но станет «дополнительной инфраструктурой». Такое заявление сделал представитель акционерного общества Nord Stream 2 Йенс Мюллер, сообщает «Интерфакс». В то же время он отметил, что оценка состояния инфраструктуры на Украине не является задачей Nord Stream 2.

Мюллер также прокомментировал ситуацию с получением разрешения от Дании на прокладку газопровода через ее территорию — королевство остается последним государством, которое не выдало разрешение на строительство трубопровода в своих территориальных водах. По его словам, Nord Stream 2 надеется получить разрешение в срок.

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Газопровод «Северный поток-2» из России в страны Европы по дну Балтийского моря планируют запустить в конце 2019 года. Оператором газопровода является совместное предприятие Nord Stream 2 AG (51 процент принадлежит «Газпрому»). На Украине опасаются, что запуск «Северного потока-2» и «Турецкого потока», который также может произойти в 2019 году, сделают украинскую газотранспортную систему полностью невостребованной. Между тем Германия неоднократно заявляла о необходимости сохранения транзита через Украину после сдачи в эксплуатацию «Северного потока-2».

Финляндия, Швеция и Германия уже выдали разрешения на строительство «Северного потока-2» на своей территории. Властям Дании в 2017 и 2018 годах были направлены два запроса — первый предполагает строительство участка газопровода в территориальных водах королевства, второй — в исключительной экономической зоне. Однако пока власти Дании разрешение на проведение работ не выдали. По словам Мюллера, обычно рассмотрение подобных запросов занимает от восьми месяцев до года. Датский премьер Ларс Лекке Расмуссен ранее заявлял, что газопровод может нанести урон датской государственности, снизить роль Украины в поставках газа и усилить зависимость европейских стран от России.

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