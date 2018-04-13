Германия поддержит Украину и «Северный поток-2» одновременно

Украина не должна лишиться транзита российского газа после запуска «Северного потока-2». Об этом пятницу, 13 апреля, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт, сообщает ТАСС.

По его словам, прокладка нового трубопровода — это экономический проект с политическими последствиями для Украины. «Мы много раз говорили, что одобрение "Северного потока-2" связано с необходимостью соблюдения определенных правил. Кроме того, необходимо искать с Россией и Украиной решение с тем, чтобы Украина продолжала играть роль транзитера российского газа», — отметил Зайберт.

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12 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что, несмотря на реализацию нового проекта, Украина должна сохранить транзит газа. Тогда же премьер-министром Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что Дания не в силах помешать прокладке «Северного потока-2», но может его замедлить, если не согласится на прокладку труб через свои территориальные воды.

Глава Минэнерго России Александр Новак заверил Евросоюз в частичном использовании газотранспортной системы Украины после 2019 года.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода планируется в конце 2019 года.

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