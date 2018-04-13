Дания признала неизбежность «Северного потока-2»

Дания не в силах помешать строительству газопровода «Северного поток-2», но может его замедлить, если не согласится на прокладку труб через свои территориальные воды. Об этом заявил глава правительства страны Ларс Лекке Расмуссен после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сообщает ТАСС.

У Копенгагена нет правовых возможностей, чтобы исключить реализацию проекта, но он может помешать прокладке трубопровода у датского острова Борнхольм, отметил Расмуссен. В этом случае маршрут «Северного потока-2» будет изменен и пройдет через международные воды и разрешения Копенгагена уже не потребуется, признал он. Поэтому Расмуссен предпочел бы, чтобы переговоры с Россией вела Еврокомиссия, а не отдельные страны.

Материалы по теме Кругом враги Европа захотела сесть на азербайджанскую трубу. России придется подвинуться

Рассмуссен повторил, что «Северный поток-2» — не только экономический, но и политический проект. Он приветствовал слова Ангелы Меркель, которая 10 апреля заявила, что проект строительства нового трубопровода не может быть реализован без гарантий продолжения транзита российского газа через Украину.

12 апреля глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Россия заверила Евросоюз в частичном использовании газотранспортной системы Украины после 2019 года.

В тот же день Финляндия выдала разрешение на использование своей исключительной экономической зоны для прокладки нового трубопровода.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода планируется в конце 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



