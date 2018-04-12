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Финляндия разрешила прокладку «Северного потока-2»

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Финляндия выдала разрешение на использование своей исключительной экономической зоны для строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в опубликованном в четверг, 12 апреля, сообщении Агентства по региональному управлению Южной Финляндии (Аluehallintovirasto).

«Агентство выдало в соответствии с законом об использовании финских вод разрешение проекту "Северный поток-2" между Россией и Германией [на прокладку газопровода] в финской исключительной экономической зоне», — отмечается в сообщении.

5 апреля правительство Финляндии принципиально одобрило решение по использованию исключительной экономической зоны страны для возведения нового трубопровода. Всего для начала строительства необходимо было получить два разрешения.

В конце марта Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство и эксплуатацию нового трубопровода на немецкой территории.

Препятствием для трубопровода остается Дания, которая по-прежнему решает, мешает ли газопровод ее национальным интересам и безопасности или нет.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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