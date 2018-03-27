Германия разрешила строить «Северный поток-2»

Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии выдало разрешение компании Nord Stream 2 на строительство и эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

Разрешение получено на строительство и эксплуатацию 30-километрового участка газопровода, которое должно проходить в соответствии с Горным законом ФРГ, отмечает ведомство.

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В конце января Nord Stream 2 получил первую часть разрешения на строительство газопровода — одобрение на реализацию морской части проекта в водах Германии. В компании отметили, что «все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 километров получены».

«Северный поток-2» — проект газопровода российской госкомпании «Газпром», который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2, в которой 51 процент принадлежит «Газпрому». Старт поставок намечен на конец 2019 года, совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год.

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