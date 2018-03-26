Польша передумала отказываться от газа из России

Власти Польши намерены заменить газ из России импортом этого ресурса из Норвегии или США. Однако «вопрос не в том, чтобы отказаться от поставок газа из России, а в том, чтобы от них не зависеть», отметил посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк, сообщает ТАСС.

Как отметил дипломат, в Польше существует собственная добыча, и Варшава стремится к диверсификации источников газа. «Мы хотим покупать природный газ из Норвегии через Прибалтику. Это одно из наших направлений. Второе — импорт сжиженного газа, и его можно покупать у разных поставщиков», — сказал Марчиняк.

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По его словам, Польша уже строит газопровод из Норвегии. Кроме того, у Варшавы есть возможность получать необходимые объемы сжиженного газа. Марчиняк добавил, что в случае высокой цены на сжиженный газ из США, Польша может закупать его у других поставщиков.

В феврале стало известно о намерении Польши противопоставить газопроводу «Северный поток-2» собственный проект — Baltic Pipe, который должен протянуться от польского побережья в Данию по дну Балтийского моря, а затем подключиться к норвежской газотранспортной сети. Газопровод, как ожидается, может заработать в 2022 году.

Россия поставляет газ в Польшу на основании долгосрочного договора, действующего до 2022 года. Однако Варшава ранее озвучивала планы отказаться после завершения контракта от российского газа, заменив его сжиженными природным газом и объемами, произведенными благодаря увеличению собственной добычи.

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