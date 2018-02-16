Польша связала «Северный поток-2» с агрессией против Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря. Об этом он заявил в интервью Польскому радио. По его словам, данный вопрос — политический, так как в случае успешного завершения строительства Россия перестанет зависеть от украинского транзита, а значит и «агрессию на Донбассе» ничто не будет сдерживать.

«Агрессивное поведение России в Донбассе и Восточной Украине до определенной степени сдерживалось угрозой того, что с газопроводом на Украине что-то могло случиться», — сказал Моравецкий.

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Frankfurter Allgemeine Zeitung 15 февраля сообщила, что Польша намерена противопоставить газопроводу «Северный поток-2» собственный проект — Baltic Pipe.

Газопровод планируют протянуть от побережья Польши в Данию по дну Балтийского моря. Он должен позволить польской Gaz-System подключиться к норвежской газотранспортной сети.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG, 51 процент акций которой принадлежит «Газпрому». Новый трубопровод планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Его совокупная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Германия в конце января разрешила строительство «Северного потока-2» в территориальных водах страны.

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