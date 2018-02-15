Польша ответит России собственным «Северным потоком»

Польша намерена противопоставить газопроводу «Северный поток-2» собственный проект — Baltic Pipe.Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Инициатива принадлежит партии «Право и справедливость». Газопровод планируют протянуть от побережья Польши в Данию по дну Балтийского моря. Это, как ожидается, позволит газотранспортной компании Польши Gaz-System подключиться к норвежской газотранспортной сети. Решение о реализации проекта должно быть принято до конца года. Газопровод может заработать в 2022 году.

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По информации издания, польская государственная нефтегазовая компания PGNiG в конце 2017 года на 15 лет зарезервировала мощности газопровода на сумму более двух миллиардов долларов. Пропускная способность Baltic Pipe — 10 миллиардов кубометров в год.

Газопровод «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта выступают Польша, Украина и США. Варшава утверждает, что строительство газопровода угрожает энергетической безопасности не только Польши, но и всей Европы. В конце января польские власти обратились к Вашингтону с просьбой ввести санкции в отношении проекта газопровода.

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