Германия разрешила «Северный поток-2»

Германия разрешила строительство «Северного потока-2» в территориальных водах страны, сообщается на сайте оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG.

В компании назвали решение «важным этапом в комплексном процессе получения разрешений этого проекта». Строительство газопровода согласовало горное ведомство Штральзунда (земля Мекленбург — Передняя Померания), в ноябре 2017-го оно же разрешило работы на шельфе Германии.

Как уточнили в Nord Stream 2 AG, это необходимое предварительное условие для выдачи разрешения на федеральном уровне — его планируется получить в I квартале 2018 года.

Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода — России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику: Nord Stream 2 выполнила требования и ожидает получить разрешения в срок до начала строительства в 2018 году.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG, 51 процент которой принадлежит «Газпрому». Газопровод планируют ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Его совокупная мощность составит 55 миллиардов кубических метров в год.

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