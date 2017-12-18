«Северный поток-2» назвали смертью Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает проект «Северный поток-2» опасным для Украины и полагает, что его реализация может иметь для Киева фатальные последствия. Такое заявление он сделал в эфире радиостанции Szczecin, сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что этот проект очень вредный, который угрожает безопасности Центральной Европы. Это проект, который может быть даже смертельным для Украины, нашего непосредственного соседа», — сказал Моравецкий.

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Польский премьер заявил, что, по его мнению, отстранение Украины от транзита газа может привести к дестабилизации ситуации на востоке страны. Моравецкий добавил, что проект газопровода прочно связывает Германию и Россию. По его словам, из-за «Северного потока-2» «Польша снова будет подвергаться ценовому диктату со стороны "Газпрома" и России».

Газопровод «Северный поток-2» позволит связать Россию и Германию через Балтийское море. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода, общая пропускная способность которых составит 55 миллиардов кубических метров. Газопровод является расширением «Северного потока-1», две нитки которого с 2012 года уже поставляют в Европу 55 миллиардов кубометров газа. Проект позволит поставлять газ в Европу в обход транзитных государств. В частности, транспортировка газа по новому газопроводу, а не через территорию Украины может позволить «Газпрому» сэкономить порядка миллиарда долларов в год.

Против строительства «Северного потока-2» выступают страны, которые в настоящее время являются транзитными государствами. Помимо Украины, бюджет которой может потерять от строительства газопровода более двух миллиардов долларов в год, это Польша, Эстония, Латвия и Литва.

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