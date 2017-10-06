Nord Stream 2 разработала запасной маршрут «Северного потока-2» в обход Дании

Компания-оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG разработала альтернативный вариант маршрута газопровода на случай, если Дания не даст согласие на его прокладку в своих территориальных водах. Об этом сообщил технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков, передает «Прайм».

Альтернативный маршрут длиннее основного примерно на 10 километров, рассказал представитель компании, отметив, что такое изменение можно считать незначительным. «Расстояние не играет роли. На длине 1200 километров кого интересует девиация в несколько километров?» — сказал Сердюков.

В Дании в настоящее время обсуждается возможность изменения экологического законодательства, что позволит запретить строительство «Северного потока-2» в территориальных вводах страны.

Сердюков также сообщил, что трубные компании изготовили более половины труб, необходимых для строительства «Северного потока-2». «Мы изготовили 52 процента трубы и отвезли в места обетонирования, на три завода. Это на позавчера», — сказал он.

Сообщалось, что Nord Stream 2 AG выбрала нидерландскую Wasco Coatings Europe BV в качестве подрядчика для нанесения утяжеляющего бетонного покрытия для более чем 200 тысяч труб для газопровода. Кроме того обетонирование труб проводит компания «Трубопроводные покрытия и технологии» на заводе в Волгограде.

Представитель Nord Stream 2 AG сообщил также, что подрядчики по строительству «Северного потока-2» выражают уверенность в продолжении участия в проекте несмотря на новые санкции США. «Подрядчики уже сказали, что они не испугались. Подрядчики основные, базовые, уже сказали о том, что никаких страхов они не испытывают. Они демонстрируют уверенность в том, что они их преодолеют», — сказал Сердюков.

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Ранее в октябре зампред «Газпрома» Александр Медведев заявил, что попытки помешать строительству газопровода «Северный поток-2» обусловлены политическими целями, связанными с Украиной. По его словам, попытки распространить третий энергетический пакет Евросоюза на «Северный поток-2» не прекращаются, хотя юридический департамент ЕС дал однозначно отрицательное заключение применимости этих законодательных актов к трубопроводу.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком». Партнерами «Газпрома» выступают компании Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall. Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.