Медведев обвинил США в желании похоронить «Северный поток-2»

США хотят похоронить проект «Северный поток-2» с помощью санкций и продвинуть своих поставщиков на газовый рынок Европы. Об этом в четверг, 21 сентября, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров с финским коллегой Юхой Сипилей, передает РИА Новости.

«Самой "прагматичной" является позиция Соединенных Штатов Америки, которые хотят похоронить этот проект при помощи всякого рода юридических решений, инструментов, санкций, оказывая двусмысленное воздействие на Европейский Союз», — сказал глава правительства.

Медведев напомнил, что окончательное решение по мандату ЕС о дополнительном соглашении по «Северному потоку-2» будет принимать Еврокомиссия и отдельные правительства стран Европы.

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2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых ограничительных мерах в отношении России. Новый закон предусматривает, в частности, сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора. Также в августе рейтинговое агентство Moody's прогнозировало задержку строительства трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» из-за американских санкций.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком». Партнерами «Газпрома» выступают компании Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall. Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.