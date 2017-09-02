Дания приступила к обсуждению законопроекта против «Северного потока-2»

В Дании началось обсуждение законопроекта, который даст правительству возможность отказаться от прокладки газопровода «Северный поток-2». Об этом 1 сентября сообщила газета Politiken.

В настоящее время заявки на строительство трубопроводов в территориальных водах страны рассматривает Энергетическое агентство Дании. Оно может отклонить проект только в случае значительной экологической угрозы, отмечает издание.

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Согласно новому законопроекту, подобными вопросами в первую очередь будет заниматься министерство иностранных дел королевства. При этом датские дипломаты должны руководствоваться интересами страны и соображениями европейского единства, подчеркивается в документе.

В начале августа международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что строительство трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» может быть задержано из-за антироссийских санкций США.

В июне главы энергетических ведомств стран ЕС не предоставили Еврокомиссии мандат на переговоры с Россией о создании специальной юридической базы по газопроводу «Северный поток-2»

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком».