Moody's допустило задержку строительства «Северного потока-2» из-за санкций США

Строительство трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» может быть задержано из-за антироссийских санкций США. Об этом в четверг, 10 августа, сообщило международное рейтинговое агентство Moody's, передает РИА Новости.

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«Закон о санкциях ставит под угрозу партнеров, инвесторов, кредиторов и подрядчиков "Газпрома" и создает риски того, что строительство обоих газопроводов будет задержано», — приводит агентство выдержку из отчета Moody's.

Отмечается, что ограничения могут помешать осуществить строительство «Северного потока-2» с помощью механизма проектного финансирования и более долгосрочных и выгодных кредитов от партнеров.

7 августа агентство S&P заявило, что из-за введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций на газовом рынке Европы растет неопределенность. «Если санкции приведут к значительным задержкам со строительством новых трубопроводов или отмене этих проектов (что не соответствует нашему базовому сценарию), то это может обусловить рост цен на газ, увеличение риска перебоев в поставках российского газа и повышение коэффициента использования хранилищ и мощностей сжиженного газа», — считают в агентстве.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях. Документ, в частности, предусматривает сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора.

Кроме того, согласно документу американский лидер может принять меры против предприятий, которые планируют инвестировать в строительство экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов в год или миллион единовременно. В законе указывается, что США будут стремиться помешать строительству «Северного потока-2».