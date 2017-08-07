Европе предсказали подорожание газа и перебои с поставками из-за санкций США

Международное рейтинговое агентство S&P считает, что из-за введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций на газовом рынке Европы растет неопределенность. Об этом в понедельник, 7 августа, пишет Rambler News Service.

Материалы по теме Расширение хамства Как закон о противниках Америки бьет по экономике России и ЕС

«Если санкции приведут к значительным задержкам со строительством новых трубопроводов или отмене этих проектов (что не соответствует нашему базовому сценарию), то это может обусловить рост цен на газ, увеличение риска перебоев в поставках российского газа и повышение коэффициента использования хранилищ и мощностей сжиженного газа», — приводит агентство выдержку из обзора S&P.

Также S&P считает, что если из-за санкций «Газпрому» придется самостоятельно финансировать строительство новых трубопроводов, то с финансовой точки зрения кредитоспособность компании не пострадает.

Ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях.

Новый закон предусматривает, в частности, сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора.

К тому же американский лидер, согласно документу, может принять меры против предприятий, которые планируют инвестировать в строительство экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов в год или миллион единовременно. В законе указывается, что США будут стремиться помешать строительству «Северного потока-2».