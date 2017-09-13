Берлин призвали ответить на новые антироссийские санкции США

Правительство Германии и Еврокомиссия должны принять ответные меры на новые антироссийские санкции США. Об этом в среду, 13 сентября, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV, президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле (Rainer Seele), сообщает Rambler News Service.

В первую очередь инициативы США направлены против проекта «Северный поток-2», их цель — рост поставок американского сжиженного газа в Европу, полагает глава OMV.

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«Мы выступаем за то, что бы прогресс в реализации Минских соглашений сопровождался постепенной отменой санкций [против России]. Сейчас пора говорить не о новых санкциях, а о постепенной отмене старых», — сказал он. Берлин должен дать четкий ответ на ограничительные меры Вашингтона и добиться того, чтобы в Германии они не действовали, считает Зеле.

По данным опроса ВТП, немецкие компании, работающие в России, практически единогласно выступили против антироссийских мер. «Немецкий бизнес в России отвергает американский закон о санкциях, принятый в одностороннем порядке», — заявил Зеле.

В августе международное рейтинговое агентство Moody's прогнозировало задержку строительства трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» из-за американских санкций.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых ограничительных мерах в отношении России. Новый закон предусматривает, в частности, сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора.