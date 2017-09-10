Российскому газу предрекли вечное доминирование на европейском рынке

Генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа Мохаммад Хосейн Адели заявил, что сжиженный газ, поставляемый в Европу из США, не сможет заменить европейским потребителям голубое топливо из России. Об этом он рассказал в интервью газете Handelsblatt в воскресенье, 10 сентября, передает ТАСС.

«Я не понимаю скепсиса в Европейском союзе относительно "Северного потока-2". Европе и впредь будет нужен российский газ. Влияние США на европейский газовый рынок до сих пор весьма небольшое. И США, ввиду ограниченных возможностей экспорта, никогда не смогут заменить поставки газа в Европу из России», — сказал он.

7 августа агентство S&P заявило, что из-за введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций на газовом рынке Европы растет неопределенность. «Если санкции приведут к значительным задержкам со строительством новых трубопроводов или отмене этих проектов (что не соответствует нашему базовому сценарию), то это может обусловить рост цен на газ, увеличение риска перебоев в поставках российского газа и повышение коэффициента использования хранилищ и мощностей сжиженного газа», — считают в агентстве.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях. Документ, в частности, предусматривает сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора.

Кроме того, согласно документу американский лидер может принять меры против предприятий, которые планируют инвестировать в строительство экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов в год или миллион единовременно. В законе указывается, что США будут стремиться помешать строительству «Северного потока-2».

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком».