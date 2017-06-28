США провозгласили «газовую революцию»

Соединенные Штаты намерены к 2020 году выйти на глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ) в качестве нетто-экспортера. Об этом говорится на сайте Белого дома. Продажа американского газа с 2016 по 2040 год может увеличить доходы федерального бюджета на 118 миллиардов долларов.

«Газовая революция в США приведет к тому, что наша страна станет глобальным игроком как экспортер СПГ», — отмечается в сообщении.

До настоящего времени начиная с 1953 года США являются чистым импортером природного газа.

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