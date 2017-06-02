Китай оценил запасы «горючего льда» в 80 миллиардов тонн нефтяного эквивалента

Министерство земельных и природных ресурсов КНР оценило национальные запасы гидрата природного газа, также известного как «горючий лед», в 80 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Об этом в пятницу сообщило китайское информационное агентство «Синьхуа», цитируя заместителя директора Геологической службы Китая Ли Цзиньфа (Li Jinfa).

Он заявил, что сейчас Китай добывает в сутки примерно по 8350 кубических метров газа высокой степени чистоты. Разработка месторождения «горючего льда», по его словам, ведется в акватории Южно-Китайского моря примерно в 320 километрах к юго-востоку от города Чжухай.

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Заместитель директора Геологической службы Китая также отметил, что КНР ускорит геологоразведочные работы по поиску месторождений «горючего льда», будет осуществлять пробное бурение для получения образцов различных видов гидрата природного газа, а также продолжит развитие инновационных технологий в этой области.

В мае министерство земельных и природных ресурсов КНР сообщило, что Китай впервые в мире сумел добыть гидрат природного газа, назвав событие «беспрецедентным успехом» и сравнив его со сланцевой революцией в США.

«Горючий лед» представляет собой кристаллическое соединение, состоящее из воды и газа. Один кубический метр газового гидрата эквивалентен 164 кубическим метрам обычного природного газа, что в будущем может сделать его привлекательным источником энергии.

Работу по добыче гидрата природного газа также ведут Канада и Япония, однако образец соединения удалось получить пока только Китаю.