В США уголь уступил первенство газу при производстве электроэнергии

Объем производства электроэнергии из природного газа в США в 2016 году впервые опередил объем ее производства из угля. Об этом со ссылкой на материалы Международного энергетического агентства (МЭА) сообщает Rambler News Service.

МЭА отмечает, что спрос на уголь в прошлом году снизился во всем мире. Однако особенно сильное — сразу на 11 процентов — падение объемов использования твердого топлива было зафиксировано в США.

Агентство также указывает, что в 2016 году возобновляемые источники энергии (включая гидроэнергетику) обеспечили более половины мирового спроса на электроэнергию, причем гидроэнергетика составляла половину этой доли. При этом суммарное увеличение ядерной мощности в мире в прошлом году было самым высоким с 1993 года.

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В то же время в конце 2012 года МЭА прогнозировало, что в 2017-м доля угля в мировой энергетике почти сравняется с нефтью.

В октябре 2013 года результаты своего исследования обнародовал эксперт компании Wood Mackenzie Уильям Дурбин (William Durbin). Он утверждал, что к 2020 году уголь превратится в самое потребляемое топливо в мире: его потребление достигнет 4,5 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, в то время как доля нефти составит 4,4 миллиарда тонн. Основную роль в повышении спроса на уголь, по мнению Дурбина, сыграют Китай и Индия.

