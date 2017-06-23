Утром в пятницу, 23 июня Польша возобновила закачку российского газа, поставляемого по трубопроводу «Ямал — Европа». Об этом сообщила пресс-служба польского газового оператора Gaz-System, передает ТАСС.

«В связи с улучшением параметров качества природного газа Gaz-System возобновил его получение и закачку в национальную газотранспортную систему из Ямальского трубопровода», — заявили в компании. Кроме того, оператор подчеркнул, что «приостановка получения газа не повлияла на сбалансированность и безопасность систем передачи газа, которыми управляет Gaz-System».

Днем ранее «Газпром» сообщил об устранении проблем с качеством газа, который поставляется в Европу по системе «Ямал — Европа», из-за которого Польша накануне приостановила получение энергоносителя. В российском холдинге заявили, что «возникла кратковременная техническая проблема».

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21 июня польский газовый оператор Gaz-System сообщил, что страна приостановила получение из Германии через реверс российского газа из-за того, что топливо не соответствует качественным параметрам, указанным в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы (IRiESP).

Газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Польша добилась права на использование проходящего по ее территории участка газопровода в режиме физического реверса, чтобы диверсифицировать источники поставок и снизить зависимость от российского топлива.