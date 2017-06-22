В «Газпроме» решили проблему с качеством поставляемого в Европу газа

«Газпром» решил проблемы с качеством газа, который поставляется в Европу по системе «Ямал — Европа», из-за которого Польша накануне приостановила получение энергоносителя. Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель председателя правления российского газового холдинга Александр Медведев, передает РИА Новости.

«Это была однодневная ситуация, она уже исправлена», — сказал Медведев. Реакцию Польши на возникшие проблемы он назвал «попыткой сделать из мухи слона».

Днем ранее в «Газпроме» заявили, что «возникла кратковременная техническая проблема», и принимаются все меры для ее устранения.

В тот же день, 21 июня, польский газовый оператор Gaz-System сообщил, что страна приостановила получение из Германии через реверс российского газа из-за того, что топливо не соответствует качественным параметрам, указанным в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы (IRiESP).

Прием газа Gaz-System прекратила 21 июня в 6:00 по местному времени. Ограничение пропускной способности запланировано до 6:00 23 июня. Петрасеньский уточнил, что, если качество газа улучшится, возможна отмена этого решения раньше.

Газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Польша добилась права на использование проходящего по ее территории участка газопровода в режиме физического реверса, чтобы диверсифицировать источники поставок и снизить зависимость от российского топлива.