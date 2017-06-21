В «Газпроме» рассказали о решении проблем с поставками российского газа в Польшу

«Газпром» принимает необходимые меры, чтобы решить проблему с качеством подаваемого в систему «Ямал-Европа» газа, из-за которого Польша приостановила получение энергоносителя. Об этом заявил представитель «Газпром экспорта», передает РИА новости.

По словам представителя компании, «возникла кратковременная техническая проблема», связанная с качеством подаваемого в систему «Ямал-Европа» газа. «Специалисты нашей компании приняли все меры для того, чтобы эта ситуация не повлияла на выполнение "Газпром экспортом" заявок европейских клиентов и на надежность газоснабжения Европы», — заявил он.

Ранее 21 июня польский газовый оператор Gaz-System сообщил, что страна приостановила получение из Германии через реверс российского газа из-за того, что топливо не соответствует качественным параметрам, указанным в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы (IRiESP).

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Как сообщал ТАСС пресс-секретарь Gaz-System Томаш Петрасеньский, речь идет о газе, который поступает в Польшу с востока через пункт в Кондрадках и получается в пунктах приема во Львувеке и Влоцлавеке. «Мы не можем принять этот газ из-за того, что он не соответствует параметрам качества, указанным в инструкции по эксплуатации, и техническому обслуживанию газотранспортной системы», — заявил он. При этом Петрасеньский подчеркивал, что транзит газа в Германию осуществляется нормально.

Прием газа Gaz-System прекратила 21 июня в 6:00 по местному времени. Ограничение пропускной способности запланировано до 6:00 23 июня. Петрасеньский уточнил, что если качество газа улучшится, возможна отмена этого решения раньше.

Газопровод «Ямал-Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Польша добилась права на использование проходящего по ее территории участка газопровода в режиме физического реверса, чтобы диверсифицировать источники поставок и снизить зависимость от российского топлива.