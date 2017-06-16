Взялись за старое

Спустя три года после закрытия проекта газопровода «Южный поток» в Европе о нем заговорили вновь. Официально его реанимацию не объявляли, но аналитики считают, что такое развитие событий хоть и абсурдно, но не исключено.

Информация о том, что в Европе возобновлено обсуждение проекта строительства газопровода «Южный поток», закрытого в декабре 2014 года, в последнее время появлялась не раз. Так, в начале июня о переговорах по этому вопросу между Москвой, Будапештом и Белградом сообщал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Чуть позже австрийское издание Der Standard сообщило, что национальная компания OMV, крупнейшая в Центральной Европе, и российский «Газпром» обсуждают возможность возобновить работу по проекту. Основным его бенефициаром, утверждает издание, могли бы стать OMV и Австрия в качестве газового хаба. OMV предполагает, что российский ‎газ второй нитки «Турецкого потока», предназначенный странам Южной и Юго-Восточной Европы, пойдет через системы газопроводов в Болгарии, Сербии и Венгрии в австрийский хаб Баумгартен.

Стоит отметить, что ни австрийские власти, ни сама компания эту информацию изданию не подтвердили, да и в российском Минэнерго заявили, что возвращаться к «Южному потоку» не планируют. Впрочем, поясняет Der Standard, учитывая сложную политическую конъюнктуру, молчание может быть аргументом в пользу того, что переговоры все-таки ведутся, но тайно.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Дорогая попытка

«Южный поток» стоимостью 15,5 миллиарда евро был рассчитан на поставку в Европу 67 миллиардов кубометров газа в год. Оператором проекта являлась «дочка» «Газпрома» South Stream Transport B.V. Основной маршрут газопровода общей мощностью 63 миллиарда кубометров в год должен был последовательно пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию, Словению и Италию.

Для реализации сухопутной части проекта Россия подписала межправительственные соглашения с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Австрией и Хорватией. В рамках достигнутых договоренностей в этих странах были созданы совместные компании, однако в декабре 2014 года Россия отказалась от строительства из-за неопределенной позиции Болгарии, после чего «Газпром» выкупил доли Eni, EdF и Wintershall в проекте.

Сейчас «Газпром» занимается реализацией альтернативных проектов на европейском направлении, и крупнейшими из них являются «Северный поток-2» (55 миллиардов кубометров газа в год) и «Турецкий поток» (две нитки по 15,75 миллиарда кубометров). Санкционный режим и напряженная политическая конъюнктура заметно осложняют процесс, несмотря на полную поддержку строительства — в случае с «Северным потоком-2» — со стороны крупнейших нефтегазовых компаний Европы — участников проекта. На этом фоне информация о возвращении к закрытому в 2014 году проекту, который, по сути, дублирует нынешние, выглядит странно, однако некоторые аналитики не исключают и такого развития событий.

«Даже если австрийская компания и "Газпром" действительно что-то обсуждают, дальше им не дадут пойти новые санкции США, которые за счет своей хитрой увязки с санкциями против Ирана наверняка будут одобрены президентом Трампом», — считает генеральный директор ИК «Форум» Роман Паршин. Если аналогичный пакет примет и Европа, это, по мнению эксперта, может серьезно подорвать кредитование трансграничных проектов и нарушить планы европейских партнеров «Газпрома» по финансированию.

В случае с «Северным потоком-2» партнеры успели инвестировать более 4,5 миллиарда евро в пользу потока, напоминает эксперт. Стоимость этого проекта оценивается в 9,9 миллиарда евро (примерно 620 миллиардов рублей), где лишь 50 процентов финансируют европейские партнеры. Стоимость «Турецкого потока» оценивается предварительно даже выше чем СП-2 — в более чем 700 миллиардов рублей или 11,4 миллиарда евро с инвестиционными планами на 2017 год в размере 41,92 миллиарда рублей. Траты на новые потенциальные глобальные стройки, считает эксперт, совершенно не впишутся в и без того масштабную инвестиционную программу «Газпрома». «Учитывая такие траты на фоне серьезного, согласно последней отчетности компании, падения операционного денежного потока на 84 процента, а также снижения финрезервов "Газпрома" на 23 процента — до 696 миллиардов рублей, и при неминуемом направлении 190 миллиардов рублей из этой суммы на дивиденды, можно предположить, что траты на рискованные проекты "Газпром" осуществлять без веских на то причин не будет», — уверен Роман Паршин.

Реанимировать «Южный поток», на который «Газпром» уже успел потратить деньги, нет смысла, тем более что реализуемый сейчас «Турецкий поток» модифицирован с учетом уже вложенных в закрытый проект средств, поясняет аналитик. Поэтому, считает он, фактически возвращаться к «Южному потоку» более чем абсурдно, ведь «Газпром» уже потратил в рамках этого проекта 130 миллиардов рублей — на трубы для газопровода и еще 56 миллиардов рублей на выкуп у иностранных партнеров долей в проекте.

Помимо «Северного потока-2» и «Турецкого потока» существуют планы «Газпрома» по поставкам газа в Италию с участием греческой DEPA и итальянской Edison в рамках газопроводного проекта Poseidon, напоминает аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Александр Собко. «То есть даже в Южной Европе/Турции при допущении реанимации "Южного потока" мы уже видим три проекта. И это в условиях, когда на рынки Южной Европы в перспективе может прийти газ Восточного Средиземноморья», — говорит эксперт.

Газовые трубы в сербской деревне Шайкаш Фото: Marko Djurica / Reuters

Изначально «Южный поток» и «Северный поток-2» были взаимозаменяемыми проектами, то есть строить обе трубы никто не собирался, уточняет Александр Собко. «Если основные объемы газа (снятые с украинского направления) пойдут через более проработанный в настоящий момент "Северный поток-2", то на долю гипотетического "Южного потока" остаются совсем небольшие объемы газа. В то же время строительство маломощной трубы в условиях Южной Европы, где существуют определенные проблемы с развитой инфраструктурой, окажется очень затратным», — говорит эксперт. Появившаяся информация о «реанимации» газопровода выглядит, по его словам, скорее как попытка оказать давление на контрагентов в других газопроводных проектах по поставкам российского газа по южному коридору.

Несмотря на затратность уже реализуемых «Турецкого потока» и «Северного потока-2», возвращение к «Южному потоку» не исключено, считает аналитик «Алор Брокер» Сергей Королев: «Европе очень нужен альтернативный украинскому газотранспортный маршрут, и "Газпром" может его обеспечить, мешают только политические разногласия, которые временны, и потому "выстрелить" может любой из трех перечисленных проектов». Риски возникновения и снятия административных барьеров во всех трех проектах, по его мнению, примерно равны, поэтому разумно заниматься всеми тремя одновременно.

Управляющий партнер Адвокатского бюро «Деловой фарватер» Роман Терехин тоже полагает, что вероятность того, что Россия вернется к реализации «Южного потока», действительно существует, пусть и на гипотетическом уровне. Диверсификация направлений трубопроводов могла бы, по его словам, ослабить зависимость России от не всегда последовательных, а иногда и вовсе противоречивых позиций некоторых европейских государств, а также предоставила бы Москве большую самостоятельность и свободу действий на геополитической арене. «Реализация проекта "Южный поток" в настоящий момент выгодна не столько России, сколько самой Европе, так как последняя также не хочет зависеть от турецкой стороны в возможных дальнейших поставках газа в Старый Свет. Ведь в последнем случае главным действующим лицом станет Турция, у которой в последнее время весьма непростые отношения с Европой», — рассуждает эксперт. В любом случае, отмечает он, возможная реализация проекта зависит от гарантий, которых Европа России пока не дает. А вкладывать миллионы долларов в проект, возможное исполнение которого находится под вопросом, неразумно.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Минимум рисков

Основная цель реализации упомянутых газовых проектов очевидна: снизить зависимость поставок российского газа от Украины, зарекомендовавшей себя ненадежным транзитером. Здесь ожидания аналитиков совпадают: после ввода новых газопроводов поставки энергоносителя через эту страну заметно сократятся, если не прекратятся совсем. «Украина не только перестанет быть транзитером российского газа, но и потеряет возможность воровать газ, реализуя свои противоправные и недобросовестные намерения, — говорит Роман Терехин. — Более того, поставки отечественного газа через акваторию Черного моря лишат Украину возможности шантажировать Россию по вопросам дальнейшей поставки газа в Европу. Таким образом возможные транзитные риски для нашего государства могут быть сведены к минимуму».

При вводе «Северного потока-2» транзит через Украину, по мнению Романа Паршина, останется на минимальных уровнях. «Вспомним апрельское выступление Алексея Миллера: "Газпром" готов сохранить транзит газа по Украинской ГТС после 2019 года, но лишь в объеме до 15 миллиардов кубометров — сократив в пять раз. То есть перспективы у Украины тут очень плачевные, а процесс по "Северному потоку-2" запущен», — констатирует он. Ситуация с «Турецким потоком», считает аналитик, усугубит положение дел.