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17:18, 16 июня 2026Экономика

В России снизили лимит роста биржевых цен на бензин

Петербургская биржа ужесточила правила торгов бензином
Дмитрий Воронин

Фото: Katrin Primak / Shutterstock / Fotodom

Петербургская биржа с 16 июня вновь снизила лимит повышения цены бензина в ходе торгов до 0,01 процента. Об этом со ссылкой на материалы площадки сообщает РИА Новости.

Предельный шаг подорожания АИ-92 и АИ-95 вновь, как и до 27 мая, когда его повысили до 0,1 процента, составит 0,01 процента от рыночной цены. При этом лимит шага снижения цены установлен на уровне 3 процента.

Накануне, 15 июня, Петербургская биржа ужесточила правила торгов летним и межсезонным дизельным топливом, снизив предельный шаг повышения цены с 0,25 до 0,01 процента.

В Госдуме называют ключевыми причинами введения лимитов на отпуск топлива на АЗС плановые и внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, в том числе из-за ударов беспилотников, а также определенные сложности с логистикой. По словам первого зампредседателя комитета по энергетике Игоря Ананских, возникшие проблемы носят временный характер, а, например, в Крыму «ситуация уже стабилизировалась, некоторые АЗС без лимита продают топливо». «Сейчас в каких-то регионах случилось наложение обстоятельств», — резюмировал он.

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