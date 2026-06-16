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16:36, 16 июня 2026Экономика

В Госдуме объяснили лимиты на топливо на АЗС

Депутат Госдумы Ананских объяснил введение лимитов на топливо совпадением ряда факторов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Главными причинами введения лимитов на отпуск топлива на АЗС в России являются плановые и внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, в том числе из-за ударов беспилотников, а также определенные сложности с логистикой. Об этом в разговоре с изданием «Подъем» сообщил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

В то же время он подчеркнул, что возникшие проблемы носят временный характер, а, например, в Крыму «ситуация уже стабилизировалась, некоторые АЗС без лимита продают топливо».

«Просто сейчас в каких-то регионах случилось наложение обстоятельств. Ничего критичного нет», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что акции нефтяной компании «Татнефть» на Московской бирже падают на пять процентов. По состоянию на вторник, 16 июня, на всех АЗС компании введены лимиты на продажу топлива.

Между тем Федеральная антимонопольная служба России обвинила трех нефтетрейдеров в нарушении антимонопольного законодательства, повлиявшем на рост биржевых цен на топливо. По оценке ведомства, компании скупали товар и перепродавали его по завышенным ценам.

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