Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:51, 16 июня 2026Экономика

В России нашли виновных в росте биржевых цен на топливо

ФАС возбудила дела против трех нефтетрейдеров из-за роста биржевых цен на топливо
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обвинила трех нефтетрейдеров в нарушении антимонопольного законодательства, повлиявшем на рост биржевых цен на топливо. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Речь идет о компаниях АО «Солид-товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел». Как показали внеплановые выездные проверки, они координировали свои действия при заключении сделок с целью получения дополнительных доходов за счет перепродажи бензина и дизельного топлива по завышенным ценам.

По данным ФАС, указанные нефтетрейдеры регулярно выкупали все топливо, предназначенное к продаже, после чего добросовестным участникам рынка приходилось переплачивать за необходимые нефтепродукты.

Если вина компаний будет доказана, им грозят административные штрафы.

Накануне, 15 июня, стоимость дизельного топлива на Петербургской бирже впервые в истории достигла отметки 77 177 рублей за тонну, поднявшись за сутки на 6,32 процента. На этом фоне площадка снизила предельный шаг повышения цены дизтоплива в ходе торгов до 0,01 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о пожаре на территории Московского нефтеперерабатывающего завода

    Черчесов назвал неожиданного фаворита чемпионата мира 2026 года

    Политолог описал президентскую гонку 1996 года как выбор между «плохо» и «западло»

    Появились подробности о возгорании в двух отделениях российских банков

    Названо природное средство защиты от жировой болезни печени

    Министр обороны Украины предложил назначить главкомом ВСУ основателя «Азова»

    В России нашли виновных в росте биржевых цен на топливо

    Передача данных о российских научных и образовательных учреждениях привела к встрече с ФСБ

    Дом с четырьмя детьми подожгли из мести к их матери в российском регионе

    Зеленский отказал Макрону в одной просьбе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok