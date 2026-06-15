В России ужесточили правила торгов биржевым топливом

Петербургская биржа ужесточила правила торгов летним и межсезонным топливом

После роста стоимости летнего дизельного топлива на 6,32 процента, до исторически максимальных 77 177 рублей за тонну, Петербургская биржа снизила предельный шаг повышения цены в ходе торгов до 0,01 процента. Об этом говорится в сообщении на сайте площадки.

В конце мая правила для дизтоплива смягчались — шаг повышения цены был установлен на уровне 0,25 процента, а на снижение на уровне 3 процентов.

Для бензинов марок Аи-92 и Аи-95 правила не изменились. Шаг в сторону повышения ограничен уровнем 0,1 процента, а снижения — 0,3 процента. Для зимнего и арктического дизеля диапазон установлен на уровне 0,5 процента и 10 процентов.

Ранее стало известно, что власти Татарстана ввели лимиты на продажу бензина на отдельных АЗС в республике «во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации».

Между тем Минсельхоз опроверг данные СМИ о том, что в отдельных регионах аграрии испытывают сложности с доступностью горюче-смазочных материалов и ценами на них.